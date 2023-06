Regno Unito: tre manifestanti Just Stop Oil arrestati dopo proteste nello stadio di cricket a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate dopo che i manifestanti appartenenti al gruppo di attivisti ambientali Just Stop Oil hanno invaso il campo del Lord's, lo stadio di cricket a Londra, durante il la competizione di cricket, The Ashes, tra Inghilterra e Australia. Due manifestanti sono corsi in campo e hanno lanciato polvere arancione, prima che il giocatore di cricket inglese Jonny Bairstow ne prendesse uno e lo portasse fuori dal campo. Un altro manifestante è stato fermato dal personale di sicurezza. Guy Lavender, amministratore delegato del Marylebone Cricket Club, che possiede Lord's, ha detto di aver condannato la protesta "nei termini più forti possibili". (Rel)