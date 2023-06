Torino: Zirnstein (Scenari Immobiliari), Città può essere attrattiva per grandi gruppi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino può essere attrattiva per i grandi gruppi internazionali. Lo ha affermato Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, a margine del convegno 'La Torino che verrà' organizzato all'Unione Industriali in collaborazione con Fs Sistemi Urbani. "Noi stiamo facendo un lavoro di coinvolgimento dell'inizio, che è quello che serve per portare gli investimenti sul territorio. Ci diamo un tempo di tre anni per avere un'idea di sviluppo per poi partire. La popolazione di Torino non sta aumentando ed è fondamentale quindi lavorare sulla rigenerazione complessiva della Città. Queste aree dismesse, una volta riqualificate, potranno portare un valore di quasi 6 miliardi di euro", ha concluso.(Rpi)