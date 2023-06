India: diritto di famiglia, Modi rilancia la battaglia per il codice civile uniforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in un discorso pronunciato ieri a Bhopal, nello Stato del Madhya Pradesh, è tornato a invocare l’introduzione di un codice civile uniforme, aggiungendo che la questione potrebbe essere affrontata prima delle elezioni del 2024. Il premier ha polemizzato con i partiti di opposizione favorevoli al cosiddetto “appeasement” ovvero alle politiche di accomodamento, pacificazione, anche con concessioni dal punto di vista del diritto, accusandoli di mantenere questo approccio solo per assicurarsi un bacino di voti. “Come può un Paese funzionare con due (sistemi)?”, ha domandato Modi, sottolineando che la Costituzione prevede l’uguaglianza dei diritti. Al tempo stesso dall’opposizione è stato ricordato che la carta costituzionale riconosce anche la diversità e la pluralità del popolo indiano, come ha osservato un esponente di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), Palaniappan Chidambaram. Il Congresso e altre forze di minoranza accusano il Bjp, di ispirazione nazionalista indù, di politiche discriminatorie nei confronti di altre comunità religiose, in particolare dei musulmani. L’Islam è la seconda religione nel Paese, dopo l’induismo: nel censimento del 2011, l’ultimo effettuato, si sono definiti musulmani 172 milioni di indiani, il 14,2 per cento della popolazione. (segue) (Inn)