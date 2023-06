India: diritto di famiglia, Modi rilancia la battaglia per il codice civile uniforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 con una storica sentenza la Corte suprema ha dichiarato incostituzionale la pratica del triplo “talaq” istantaneo (o “talaq-e-biddat”), in base al quale ai mariti basta pronunciare tre volte in rapida successione la frase “Io divorzio da te” per sciogliere il matrimonio (diversamente da altre forme di ripudio, nelle quali il marito pronuncia la formula in tre distinte occasioni con un periodo di attesa di tre cicli mestruali). In seguito alla sentenza, nel 2019, su iniziativa governativa è stata approvata la legge Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, che vieta questo tipo di ripudio sotto qualunque forma – verbale o scritta, comunicazioni elettroniche comprese – prevedendo per i colpevoli del reato fino a tre anni di detenzione. Il Congresso, laico e di centrosinistra, si è opposto, dichiarandosi a favore di una legge a tutela delle mogli, ma non della criminalizzazione dei mariti ripudianti. (Inn)