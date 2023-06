Regno Unito: governo al lavoro per piani di nazionalizzazione d'emergenza di Thames Water

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sta elaborando piani di emergenza per Thames Water, società privata responsabile dell'approvvigionamento idrico, che ha debiti dal valore di 14 miliardi di sterline (16,2 miliardi di euro). La nazionalizzazione di emergenza di Thames Water è stata presa in considerazione dal governo. I ministri competenti e l'autorità di regolamentazione idrica Ofwat hanno avviato discussioni sulla possibilità di porre la società in regime di amministrazione speciale, il che porterebbe effettivamente Thames Water alla temporanea nazionalizzazione. La notizia arriva dopo che l'amministratrice delegata della società, Sarah Bentley, si è dimessa inaspettatamente ieri con effetto immediato. (Rel)