Roma: controlli a piazza Vittorio, due arresti e una denuncia

- Lo scorso pomeriggio, i carabinieri del Gruppo di Roma, unitamente ai colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e quelli del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito una serie di verifiche a piazza Vittorio Emanuele II – all’interno dei giardini, nelle aree sotto i porticati e lungo le vie limitrofe – mirate al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Ad esito delle attività due persone sono state arrestate, una denunciata a piede libero e altre due sanzionate. Identificate in totale 82 persone e controllati 32 veicoli. In manette sono finiti un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 5 giugno 2023 dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Messina, dovendo espiare la pena di 4 mesi di reclusione per il reato di truffa, e un cittadino del Marocco, senza fissa dimora, sorpreso a rubare uno smartwatch all’interno di un esercizio commerciale. (segue) (Rer)