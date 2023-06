Roma: controlli a piazza Vittorio, due arresti e una denuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno poi denunciato a piede libero una 44enne di Tivoli fermata dal personale addetto alla sicurezza di un negozio mentre tentava di rubare un capo di abbigliamento. I militari hanno poi eseguito una serie di verifiche presso le attività commerciali della zona ad esito delle quali un 35enne del Bangladesh, titolare di un sartoria/lavanderia, è stato sanzionato per la mancanza dei documenti circa la valutazione dei rischi ed irregolarità degli atti societari e per l'impiego di tre lavoratori senza la prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per lui è scattata la multa di 6.100 euro e la notifica immediata di sospensione dell’attività. Sanzionato anche un 49enne cinese, titolare di una struttura ricettiva di affittacamere, per 2 posti letto eccedenti, rispetto ai 12 previsti dall'autorizzazione. Per lui è scattata la multa di 500 euro. (Rer)