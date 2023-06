Senato: La Russa in Aula, auguri a presidente Napolitano, domani compie 98 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie presidente Napolitano e spero di vederla ancora tra di noi in questa Aula, auguri presidente". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, facendo gli auguri in Aula al senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano che domani compirà 98 anni. La celebrazione è stata accolta da un forte applauso dell'Assemblea. "Quest'anno - ha ricordato La Russa - ricorre l'anniversario dei suoi 70 anni di vita parlamentare, entrò in Parlamento il 25 giugno del 1953". Per La Russa Napolitano "rappresenta il testimone di una cultura che si fa politica e di una cultura politica che si fa istituzione. La politica si fa cultura se si radica su idee e valori. Stare da una parte non significa essere necessariamente di parte". Per Giorgio Napolitano, ha continuato il presidente di palazzo Madama "politica, cultura e istituzioni sono vita, passione, ma anche razionalità e coerenza con La sua appartenenza politica". Le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità di Italia "hanno rappresentato con il presidente Napolitano un momento di saldatura tra cultura politica, storiografia sul Risorgimento, e l'idea di popolo e di nazione", ha concluso La Russa. (Rin)