Economia: Carlino (Corte Conti), ha capacità di resistenza, solida base per ripartenza

- Nell’ultimo biennio, l’economia italiana “ha dimostrato capacità di resistenza ai ripetuti shock che hanno contrassegnato lo scenario nazionale e internazionale. I risultati ottenuti costituiscono una solida base per la ripartenza e spingono ad affrontare con fiducia le complesse sfide poste dalla necessità di accrescere durevolmente il tasso di sviluppo e ridurre, contestualmente, il peso del debito pubblico nel nuovo quadro di governance europea”. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, nella relazione introduttiva in occasione del Giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario. “La corretta gestione della finanza pubblica costituisce pertanto un presupposto indispensabile per avviare tale processo, nella rigorosa osservanza dei precetti costituzionali di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione e nell’ottica di un efficace contrasto allo spreco di risorse pubbliche”, ha aggiunto.(Rin)