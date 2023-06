Imprese: da Banco BPM e SACE finanziamento di 5 milioni al Gruppo Ambrosi assistito dalla Garanzia Green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Ambrosi, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, ha ottenuto il supporto di SACE e di Banco BPM per proseguire nella propria strategia sostenibile attraverso un finanziamento di 5 milioni di euro assistito dalla Garanzia Green di SACE a copertura dell’80 per cento del finanziamento. Il finanziamento sosterrà gli investimenti del Gruppo Ambrosi nel campo dell’efficientamento energetico e impatto ambientale. In particolare, è finalizzato alla futura realizzazione di un nuovo impianto di stagionatura presso la sede di Castenedolo (in provincia di Brescia). Il magazzino, una volta completato potrà, contenere oltre 120.000 forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano da stagionare. L’operazione persegue contemporaneamente tre degli obiettivi ambientali previsti dalla tassonomia europea: mitigazione del cambiamento climatico, prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Il Gruppo Ambrosi è leader del settore con oltre 435 milioni di euro di ricavi consolidati nel 2022, oltre la metà dei quali realizzati all'estero con vendite in oltre 50 paesi. SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Banco BPM, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (segue) (Com)