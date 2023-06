Fvg: Friulia incrementa la partecipazione in Swg dal 14,4 al 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Friulia consolida la propria presenza in Swg Spa, azienda di ricerche demoscopiche con base a Trieste. La finanziaria regionale ha infatti incrementato la propria partecipazione passando dal 14,4 per cento all’attuale 26 per cento. Il restante 74 per cento rimane sotto il controllo degli imprenditori Maria Cristina Salami, amministratore delegato, e Adrio Maria de Carolis, presidente esecutivo. A partire dall'esercizio 2019, anno dell’ingresso di Friulia nel capitale dell’istituto di ricerca, il gruppo è passato dagli 8,9 milioni di euro di ricavi del 2019 agli 11,3 milioni del 2022 e ha distribuito dividendi complessivamente pari a 4,6 milioni di euro. Le assemblee di Swg e delle controllate Rachael e Kratesis nei giorni scorsi hanno approvato i risultati dell'esercizio 2022: il gruppo ha registrato ricavi pari a 11,3 milioni di euro, un Ebitda pari a 3 milioni di euro (27 per cento sui ricavi) e un utile netto di esercizio pari a 1,4 milioni di euro. I consigli di amministrazione delle tre società del gruppo - Swg, Rachael e Kratesis - hanno anche approvato il piano industriale 2023-2027, che prevede significativi investimenti nell'area tecnologica e delle risorse umane, una crescita organica dei ricavi e opzioni di crescita per linee esterne sia sul fronte della tecnologia che dell'internazionalizzazione. “Swg è un’eccellenza regionale che è riuscita nel tempo a distinguersi diventando un player di rilievo a livello nazionale, grazie a investimenti che mirano a integrare la ricca banca dati a disposizione con le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale. Siamo felici dunque di avere rafforzato la nostra presenza in una delle principali realtà nel settore della ricerca demoscopica”, ha sottolineato la presidente di Friulia, Federica Seganti. L’ulteriore rafforzamento della partnership con Friulia, secondo Adrio Maria de Carolis, presidente esecutivo di Swg, proietta l’azienda “in un futuro fatto di nuovi investimenti internazionali, potenziamento del benessere collettivo e impatto sul territorio. Ma anche un percorso nel quale centrale sarà l’innovazione, con l’aumento di energie dedicate alla grande sfida dell’intelligenza artificiale”. (Frt)