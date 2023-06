Pnrr: Corte Conti, rapida e piena attuazione condizione fondamentale per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapida e piena attuazione delle misure” del Pnrr rappresenta “una condizione fondamentale per la crescita, nel breve come nel medio e lungo periodo, grazie all’aumento della produttività e alla modernizzazione del sistema Paese che discende dall’insieme degli investimenti e delle riforme strutturali previste dal Piano”. Lo ha detto il presidente di coordinamento delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Enrico Flaccadoro, in occasione del Giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario. (Rin)