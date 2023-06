Roma: Acli, al via progetto rivolto a terza età con corsi di informatica e laboratori creativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì 3 luglio 2023 alle ore 11 torna "E...state con noi", l'appuntamento estivo delle Acli di Roma e provincia che aprono la propria sede in via Prospero Alpino 20 a Roma, zona Garbatella, per permettere ad anziani e pensionati di partecipare nei mesi estivi ad attività e iniziative loro dedicate. Quest'anno l'iniziativa avrà come slogan "Generazione di fenomeni", sarà attiva fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, ed è promossa dal Sistema Acli Roma in collaborazione con i circoli Acli Siamo Così, A. Cosimelli e Circolo Ergo Sum. Quest'anno grande attenzione all'innovazione tecnologica senza perdere di vista la tradizione, i nonni e le nonne che vorranno partecipare potranno scegliere, infatti, tra tante diverse attività, in modo particolare corsi legati all'utilizzo di Pc, smartphone, tablet e internet in generale con un focus speciale sul contrasto alle truffe via web. Sarà un'attività incentrata sull'intergenerazionalità, con i volontari del Servizio Civile che aiuteranno i più anziani a usare la tecnologia e a farlo in maniera consapevole, evitando i tanti rischi che il web può portare. Accanto a questi corsi (che saranno su appuntamento), ci saranno poi anche laboratori creativi e manuali; angolo della lettura e giochi di società; altre attività intergenerazionali con i volontari del Servizio Civile; supporto psicologico attraverso lo sportello Sos. (Com)