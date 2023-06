Senato: Sbrollini (Az-Iv), Napolitano incarna alto senso istituzioni, buon compleanno presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "70 anni fa Giorgio Napolitano faceva il suo ingresso in Parlamento. E giovedì compirà 98 anni. Nell'augurargli buon compleanno, vogliamo rendere onore ai suoi 9 anni al Quirinale". Lo ha detto in Aula al Senato la senatrice del Gruppo Azione-Italia viva Daniela Sbrollini. "Fiero europeista, Giorgio Napolitano ha favorito le relazioni del nostro paese con gli altri partner europei mostrando vigore anche nei momenti di maggior difficoltà sia politica che economica. Intendo ringraziare, ancora una volta in questa sede, il presidente Napolitano per l'alto senso delle istituzioni che ha incarnato ed incarna ancora oggi. Faccio riferimento, in particolare - ha spiegato - al momento in cui ha accettato di continuare a rappresentare e garantire il nostro Paese da Presidente della Repubblica anche dopo la scadenza del suo ordinario settennato, accettando di essere rieletto come capo dello Stato. Una scelta di grande responsabilità, nell'esclusivo interesse del Paese che viveva un grave momento di crisi, non solamente economica e sociale, ma anche e soprattutto politica. Un esempio, oggi, per tutti noi, che abbiamo appunto il compito di rappresentare l'Italia e lavorare in questa sede, nell'esclusivo interesse del nostro Paese", ha concluso Sbrollini. (Rin)