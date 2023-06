Autonomia: Celli, no a Italia divisa, in Campidoglio evento per mobilitazione contro riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia differenziata proposta dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, "divide l'Italia e allarga il divario sociale ed economico. E' necessaria una mobilitazione capillare e una incisiva azione informativa per far comprendere gli effetti nefasti che produrrebbe questa riforma. Tutto ciò sarà al centro di un'iniziativa che ho promosso e che è in programma il prossimo 19 luglio in Campidoglio, con esperti ed aperta ad associazioni e cittadini". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Sosteniamo e affianchiamo una battaglia centrale in questa fase storica - prosegue -. Ci opponiamo a una scelta del governo di centrodestra che rischia di consegnare un Paese frammentato, con Regioni di serie A e altre di serie B. E che soprattutto prevede forme non chiare per la sua attuazione". (segue) (Com)