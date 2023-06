Milano: Uggè (Fai-Conftrasporto), contro incidenti bici servono infrastrutture “vere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo a Milano è preoccupante, continuano a verificarsi incidenti tra auto, camion e biciclette/monopattini, molte volte gravissimi, ai danni di cittadini. Bisogna dare una risposta seria immediatamente". Lo afferma in una nota Paolo Uggè, presidente Fai-Conftrasporto, all'indomani dell'approvazione del nuovo codice della strada da parte del Consiglio dei Ministri. "Sì alle bici e ai monopattini in città, ma solo in presenza di infrastrutture adeguate che delimitino strutturalmente il percorso rispetto a quello delle auto", aggiunge Uggè. "È chiaro che le nostre città, rispetto a quelle di Paesi come quelli del Nord Europa, non hanno sempre gli spazi per consentire la presenza di piste ciclabili, ma non possiamo nemmeno passare tutte le settimane a leggere di cittadini gravemente feriti, o peggio, che perdono la vita". "Faccio appello al Comune di Milano, alla Regione e al Ministero dei Trasporti affinché si chiamino a un tavolo tutte le associazioni che possano portare un contributo logistico al problema. La vita delle persone vale di più delle ideologie Green e correre senza un piano per la sicurezza è veramente rischioso", conclude il presidente di FAI-Conftrasporto.(Com)