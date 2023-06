Russia-Bahrein: re Hamad esprime sostegno a Putin in una conversazione telefonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha espresso sostegno alle misure di Mosca per difendere lo Stato di diritto durante una conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin. A riferirlo è stato l'ufficio stampa del Cremlino. "Sottolineando la natura amichevole delle relazioni bilaterali, il re del Bahrein ha espresso sostegno alle misure adottate dalla leadership russa nell'interesse di proteggere lo Stato di diritto e garantire la stabilità nel Paese", ha detto il Cremlino in una nota, aggiungendo che il colloquio è stato richiesto dal Bahrein. Nel corso della conversazione Putin si è anche congratulato con il re e il popolo del Bahrein per la festa di Id al-adha. (Rum)