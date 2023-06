Fisco: Corte Conti, urgente ridefinire sistema tributario equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I buoni risultati sul fronte del gettito del 2022 non devono ridurre l’urgenza di ridefinire un sistema tributario equo, condiviso e orientato alla crescita e che, proprio nelle fasi difficili come quella che attraversiamo, deve poter concentrare gli interventi sulle fasce più in difficoltà. Lo ha detto il presidente di coordinamento delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Enrico Flaccadoro, in occasione del Giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario. "Un ridisegno su cui è impegnato il Parlamento e di cui è parte fondamentale il sistema dei controlli", ha aggiunto.(Rin)