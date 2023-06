Bosnia: Parlamento Repubblica Srpska adotta legge su inapplicabilità decisioni Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha adottato la legge che rende le decisioni della Corte costituzionale centrale del Paese non applicabili sul proprio territorio. Alla votazione hanno partecipato 65 parlamentari, sugli 83 totali, e 57 di loro hanno votato per l'adozione della legge. La norma adottata afferma che le decisioni della Corte costituzionale non saranno applicate ed eseguite sul territorio della Repubblica Srpska fino a quando l'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina non avrà approvato la legge sulla Corte costituzionale che prevede la rimozione dei tre giudici stranieri (nominati dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo). La legge della Repubblica Srbska prevede che tutte le persone che non eseguono le decisioni della Corte costituzionale centrale non saranno soggette a responsabilità penale. (segue) (Seb)