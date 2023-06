Mozambico: Ifad e governo di Maputo siglano due accordi di sovvenzione per oltre 4 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agricolo in Mozambico fornisce lavoro al 70 per cento della popolazione e rappresenta circa il 27,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del Paese, principalmente dalla produzione agricola, dalla silvicoltura, dal bestiame e dalla pesca. Tuttavia, i piccoli produttori che forniscono il 94 per cento del cibo consumato in Mozambico hanno pochissimo accesso alla meccanizzazione. La produttività è bassa e gli agricoltori perdono circa il 30 per cento dei loro raccolti a causa delle perdite post-raccolto. La situazione è aggravata dalla vulnerabilità del paese ai cambiamenti climatici e dalla crescente frequenza e intensità di gravi eventi climatici. Più di recente, il ciclone Freddy ha distrutto circa 66 mila ettari di terreno agricolo, con un impatto negativo sulla sicurezza alimentare del paese. Nonostante il suo potenziale agricolo, il Mozambico è un importatore netto di prodotti alimentari. Il conflitto in corso in Ucraina ha avuto un impatto negativo sulla fragile economia del Paese, portando a tassi di inflazione elevati e riducendo la sua capacità di produrre e garantire la disponibilità di cibo, spingendo migliaia di persone nell'insicurezza alimentare. Attraverso la sua Iniziativa di risposta alla crisi (Cri), l'Ifad contribuirà a rafforzare la sicurezza alimentare sostenendo la produzione di sementi per catene di valore selezionate, migliorando l'accesso ai fattori di produzione agricoli e rafforzando i sistemi alimentari e di mercato. L'aumento della produttività dei piccoli produttori ridurrà la necessità di alimenti importati. (segue) (Com)