Mozambico: Ifad e governo di Maputo siglano due accordi di sovvenzione per oltre 4 milioni di dollari (3)

- Anche la malnutrizione è una preoccupazione fondamentale, con il 38 per cento dei bambini che soffrono di malnutrizione cronica nel Paese. Con il finanziamento dell'Agenzia norvegese per la cooperazione allo sviluppo (Norad), l'Ifad sosterrà il settore dell'acquacoltura per attingere all'immenso potenziale inutilizzato della produzione di pesce d'acqua dolce. Il progetto aumenterà la produttività dell'acquacoltura su piccola scala fornendo avannotti, rafforzando le capacità degli allevatori di pesce attraverso la formazione, fornendo assistenza tecnica ai produttori di mangimi e collegando donne e giovani produttori ai mercati. L'inclusione del pesce nelle diete dei bambini farà una grande differenza per il loro stato nutrizionale e contribuirà ad affrontare gli allarmanti tassi di malnutrizione nel Paese. Dal 1983 l'Ifad ha investito più di 386,47 milioni di dollari in 15 programmi e progetti di sviluppo rurale in Mozambico per un valore totale di quasi 581 milioni di dollari. Di questi interventi hanno beneficiato direttamente 2.391.789 famiglie rurali. (Com)