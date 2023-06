Corea del Nord: rapimenti di Stato, Pyongyang contesta simposio in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha criticato il Giappone per la decisione di organizzare un simposio sul tema dei rapimenti di Stato nordcoreani di cittadini giapponesi, cui dovrebbero prendere parte le Nazioni Unite e i rappresentanti di diversi Paesi. In una nota diffusa dai media di Stato nordcoreani, Pyongyang ribadisce la propria posizione ufficiale, secondo cui la questione è stata risolta da anni con la liberazione da parte della Corea di alcuni dei Giapponesi sequestrati tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), la questione "è stata risolta in maniera completa, definitiva e irreversibile grazie alla nostra magnanimità e ai nostri sforzi in buona fede". Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha replicato alla presa di posizione della Corea del Nord definendola "del tutto inaccettabile". Il simposio sui rapimenti di Stato, che si svolgerà online domani, è co-sponsorizzato da Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Australia ed Unione europea. Tokyo afferma che 17 cittadini giapponesi siano rimasti vittima di rapimento di Stato nordcoreani negli scorsi decenni. La Corea del Nord ha consentito il ritorno in Giappone di cinque di essi nel 2002, e sostiene che gli altri da allora siano tutti deceduti: un'affermazione che le autorità giapponesi e i familiari delle vittime non hanno mai accettato come veritiera. (Git)