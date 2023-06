Bulgaria: governo proroga assistenza umanitaria a ucraini in protezione temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha prorogato la durata del programma di assistenza umanitaria per i cittadini ucraini in protezione temporanea nel Paese. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Sulla base del provvedimento, gli albergatori bulgari continueranno a ricevere 7,5 euro al giorno per ogni ucraino che alloggia nelle loro strutture. Al fine di migliorare il processo di integrazione, l’esecutivo ha incaricato il ministero degli Affari sociali e quello dell’Istruzione a elaborare proposte per misure specifiche, in modo tale da includerle in un nuovo programma entro un mese.(Seb)