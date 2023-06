Conti pubblici: Corte, Stato centrale in grado di tenerli conti sotto controllo severo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se si osservano poi i flussi di spesa ‘diretta’, vale a dire depurata dell’attività di intermediazione all’interno del perimetro delle Amministrazioni pubbliche, il quadro che emerge è quello di uno Stato centrale in grado di tenere i conti sotto un controllo assai severo: la spesa primaria mostra, per il 2022, un tasso di incremento dello 0,1 per cento”. Lo ha detto il presidente di coordinamento delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Enrico Flaccadoro, in occasione del Giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario. (Rin)