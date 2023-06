Senato: Pirovano (Lega), presentato ddl per Giornata della meraviglia, sostegno bipartisan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo depositato il ddl per l'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia. Condivisa da tutte le forze politiche, la nostra proposta indica la seconda domenica di ottobre come giorno dedicato ad iniziative rivolte ai bambini per esprimere la loro fantasia e coltivare il valore della meraviglia. Il testo è ispirato all'attività di Marco Rodari, al quale il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per il suo impegno come clown di guerra - volontario, volto a regalare ai bambini un momento per giocare, immaginare un mondo lontano dal contesto di sofferenza nel quale vivono. Rodari ha promosso un'iniziativa in 65 piazze italiane, con il coinvolgimento di 330 associazioni, che si è celebrata parallelamente in luoghi martoriati dai conflitti come la Siria e l'Ucraina: la Giornata della meraviglia appunto, con lo scopo di insegnare ai più piccoli, attraverso laboratori e spettacoli, a non perdere mai il valore e il diritto a meravigliarsi. Nostra volontà è istituirla per legge, promuovendo una settimana di eventi e progetti scolastici, in collaborazione con le associazioni che si occupano di minori con traumi legati alla guerra. Riteniamo importante per la nostra società custodire i sentimenti cui tutti i bambini hanno diritto". Lo afferma in una nota la senatrice Daisy Pirovano, prima firmataria del ddl e capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali. (Com)