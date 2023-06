Decreto Enti: Salvitti, sì a misure concrete in favore di cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto che approviamo oggi prevede modifiche normative e semplificazioni in vari ambiti molto importanti per il Paese. Misure che interessano la sfera pubblica e privata degli italiani, dalle attività produttive alla cultura, alla sanità, dalle grandi opere al Pnrr. Voglio citarne qualcuna: si dà una prima risposta alla carenza dei medici di famiglia, per la cui definitiva risoluzione il governo sta lavorando con lungimiranza a cominciare dall'aumento dei posti per accedere alle facoltà di medicina. Grazie all'interlocuzione del governo con l'Europa, si affronta la questione molto sentita del caro affitti degli studenti universitari, sbloccando 660 milioni per il finanziamento dell'housing universitario. Di notevole importanza le misure in favore dei piccoli Comuni e quelli sulla tregua fiscale con 140 mila cartelle il cui pagamento viene spostato a ottobre. Molto importante anche l'emendamento con cui si innalza dal 30 al 40 per cento la misura dell'indennizzo del fondo per i risparmiatori danneggiati a seguito di fallimenti bancari. Bene anche l'ulteriore finanziamento per i giochi olimpici di Cortina. Un provvedimento davvero ampio che apporterà benefici concreti ai cittadini e al sistema Paese, che dimostra ancora una volta il buon lavoro dell'esecutivo Meloni, che noi voteremo convintamente". Lo ha detto in Aula il senatore Giorgio Salvitti, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla conversione del dl che detta varie disposizioni in materia di enti pubblici, di termini legislativi e nell'ambito di iniziative di solidarietà sociale.(Rin)