Russia: governo approva strategia per sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto

- Il governo russo ha approvato una strategia per lo sviluppo di aeromobili a pilotaggio remoto fino al 2030. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una nota del governo. "Nei prossimi 6,5 anni, un nuovo settore dell'economia dovrebbe apparire in Russia relativo alla creazione e all'uso di droni civili. Questo è l'obiettivo principale della strategia per lo sviluppo di aeromobili senza pilota fino al 2030", si legge nel documento. La strategia copre cinque aree diverse, tra cui la stimolazione della domanda di prodotti nazionali e il loro sviluppo e produzione di massa. (Rum)