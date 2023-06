Moldova: Ue sospende per un anno le tasse sulle importazioni da Chsinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo ha votato un regolamento in base al quale le tasse e le quote di importazione applicabili ai prodotti esportati dalla Moldova verso l'Unione europea saranno sospese per un anno, a partire dal 24 luglio. Lo ha reso noto l'eurodeputato romeno Siegfried Muresan attraverso un post su Facebook. "La guerra in Ucraina ha fortemente colpito l'economia della Moldova. I prodotti moldavi esportati verso est, attraverso il transito dell'Ucraina, sono rimasti senza mercato. Proprio per questo, nel 2022, abbiamo deciso a livello europeo di sospendere i dazi all'importazione e di aumentare le quote per le 7 categorie merceologiche soggette a contingentamento tariffario: pomodori, aglio, uva da tavola, mele, ciliegie, prugne e succo d'uva"", ha scritto Muresan. (Rob)