Americhe: Nicaragua denuncia Usa, risarcire danni fatti da paramilitari negli anni '80

- Il governo del Nicaragua ha presentato una denuncia alle Nazioni Unite contro gli Stati Uniti per il mancato risarcimento imposto dalla corte dell'Aja rispetto al sostegno dato ai gruppi anti-sandinisti negli anni '80. In una lettera consegnata dal ministro degli Esteri, Denis Moncada, al segretario generale Onu, Antonio Guterres, Managua ricorda che Washington ha un debito "storico", superiore ai 12 miliardi di dollari già nel 1998. Due anni prima, nel 1986, la Corte internazionale di giustizia aveva condannato gli Usa a risarcire il Paese centroamericano per i danni causati dalle "attività militari e paramilitari" portate avanti per far cadere il governo locale. "È una sentenza tutt'ora vigente e il Nicaragua non ha rinunciato in nessun momento ad esigere dagli Usa il risarcimento imposto dalla Corte internazionale di giustizia", ha aggiunto Moncada. Agli Stati Uniti viene rimproverato il sostegno militare, logistico e di intelligence fornito ai gruppi ribelli per combattere il governo sandinista, asceso al potere nel 1979 dopo aver fatto cadere la dittatura di Anastasio Somoza. Il Nicaragua aveva intentato la causa per essere risarcito dei danni ai porti e alle principali infrastrutture del paese attribuiti all'azione delle truppe statunitensi. (Mec)