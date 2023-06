Sanità: Gemelli, Anna Rita Larici eletta presidente della European society of thoracic imaging

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Rita Larici, professore aggregato dell’Università Cattolica e responsabile dell’Unità operativa Semplice di Radiologia Toracica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, è stata eletta il primo giugno 2023 presidente della European Society of Thoracic Imaging (Esti), la società europea non-profit che promuove l'eccellenza, l'istruzione e la ricerca in radiologia toracica. L’azione dell’Esti è finalizzata a generare raccomandazioni e linee guida aggiornate per la pratica clinica in Radiologia toracica, anche in collaborazione con altre società internazionali, in un contesto di multidisciplinarietà. Un esempio recente è dato dallo screening del tumore polmonare, che si effettua mediante Tc a bassa dose di radiazioni e che ha dimostrato di ridurre significativamente la mortalità cancro-relata. (segue) (Com)