Sanità: Gemelli, Anna Rita Larici eletta presidente della European society of thoracic imaging (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La professoressa Larici, dopo il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Radiodiagnostica con il massimo dei voti presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti, e una Postdoctoral Research Fellowship in Imaging Toracico nel Dipartimento di Radiologia dell’Università di California di San Francisco (Usa) focalizzata allo studio delle patologie interstiziali del polmone mediante Hrct (High Resolution Computed Tomography) del torace, è entrata a far parte nel 2004, dello staff del Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico A. Gemelli di Roma a cui afferiscono l’ Advanced Radiology Center (Arc) diretta dalla professoressa Evis Sala e l’Unità Operativa Complessa di Radiologia Toracica e Cardiovascolare, diretta dal professor Luigi Natale. Nel 2008 ha conseguito il titolo di Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico-Disciplinare Med/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia. Da allora la Larici si è dedicata costantemente e con passione sia all’attività clinica di radiologo toracico che alla attività didattica e formativa in radiologia toracica di tanti medici specializzandi, alcuni dei quali oggi sono parte dello staff dell’Arc della Fondazione Gemelli. Con assoluta dedizione ha contribuito a sviluppare la ricerca scientifica in ambito toracico, con particolare interesse alle patologie interstiziali del polmone e all’imaging oncologico toracico. (segue) (Com)