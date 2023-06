Sanità: Gemelli, Anna Rita Larici eletta presidente della European society of thoracic imaging (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La professoressa Larici è autrice di 210 pubblicazioni scientifiche, la maggior parte delle quali rappresentate da lavori editi su riviste nazionali ed internazionali indicizzate, oltre a capitoli di libri di rilevanza internazionale. Ha partecipato come invited speaker a oltre 200 congressi nazionali e internazionali e ha ricoperto e ricopre numerose cariche nei Board di società scientifiche nazionali e internazionali. La radiologa del Gemelli Larici nella sua nuova carica avrà l’onore e l’onere di organizzare in Italia il prossimo Congresso Esti, che si terrà a Roma dal 9 all’11 maggio 2024: si tratta dell’evento scientifico principale della società con l’obiettivo di riunire non solo i migliori esperti del settore, ma anche aziende del settore, ricercatori, giovani accademici e specializzandi in Radiologia provenienti da tutto il mondo. Larici occuperà nel Board Esti non soltanto la posizione di Presidente fino al 2024 ma anche quella di Chair della Commissione per il Lung Cancer Screening (Lcs) fino al 2026; in questo contesto offrirà il suo contributo, acquisito in anni di esperienza nel programma di screening del tumore polmonare in atto presso l’Advanced Radiology Center della Fondazione Gemelli. (Com)