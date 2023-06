Roma: Ferrara (M5s), rischio balneazione, Gualtieri coinvolga Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte di San Pietro e Paolo sarà un momento critico per le spiagge della Capitale. Le giornate soleggiate e calde, con un forte scirocco, significano che il litorale sarà preso d'assalto da centinaia di migliaia di romani: ma già da oggi il mare si presenta agitato, con il rischio di correnti marine pericolose, specialmente per i più piccoli. Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Mi giungono appunto segnalazioni odierne del tempestivo soccorso di un bambino, su un tratto di litorale dove vigilava il bagnino di uno stabilimento. Siamo pronti ad accogliere le folle di cittadini? Alle porte di luglio - aggiunge - molte spiagge libere sono ancora prive del servizio di salvataggio, e sembra manchino pure le bandiere di segnalazione del pericolo. La risposta quindi è no. La nostra proposta è che in questi giorni Gualtieri coinvolga la Protezione civile per sensibilizzare i bagnanti sui rischi connessi alla balneazione. Ci sembra veramente il minimo, dato lo stato di abbandono in cui ha lasciato il mare di Roma". (Com)