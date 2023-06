Governo: Meloni, ruolo Italia riconosciuto a livello internazionale, lo dico con orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti i consessi europei e internazionale l’Italia viene riconosciuta come una nazione solida, credibile e affidabile. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. “Forte della sua tradizione di dialogo e del suo ruolo geopolitico. Lo dico con orgoglio, anche pensando ai molti che preconizzavano un’Italia a guida centrodestra isolata a livello internazionale. I risultati anche stavolta smentiscono i pronostici”, ha detto Meloni. “Un’Italia forte e credibile fuori dai confini nazionali significa un’Italia capace di affrontare i bisogni dei suoi cittadini”, ha concluso la premier. (Res)