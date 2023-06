Libia: membri della regione occidentale minacciano di boicottare le sessioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 40 deputati alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell'est della Libia, hanno minacciato di boicottare le sessioni parlamentari e di tenere una sessione consultiva a Tripoli dopo la Eid al Adha, la festa del sacrificio, per protestare contro l'ultima riunione a porte chiuse del parlamento, durante la quale sono state approvati diversi provvedimenti. Lo ha riferito un comunicato stampa di questi membri, che attribuiscono la causa della loro decisione alla mancata osservanza di quanto stabilito prima, ovvero che le riunioni avrebbero dovuto svolgersi dopo il periodo di festa. I deputati hanno considerato la seduta tenutasi lunedì 26 giugno non valida, dando alla presidenza del parlamento un termine per annullare le decisioni emesse non oltre la data della sessione consultiva a Tripoli, che "sarà decisiva nella storia del parlamento", si legge nel comunicato. Il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq, aveva riferito che i membri della Camera hanno votato all'unanimità durante una seduta a porte chiuse per scegliere un presidente e i membri della Corte costituzionale da loro creata, che la Corte suprema ha stabilito essere incostituzionale, oltre alla destituzione dell'attuale capo dell'Autorità di controllo amministrativo e la nomina di Khaled Amraj Mohammed al Mabrouk al suo posto, nonché destituire il presidente e i membri del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale per la pianificazione e nominarne un nuovo.(Lit)