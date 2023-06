Regno Unito: riscossione fiscale su extra profitti nel settore energetico in calo del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del prezzo del petrolio e del gas negli ultimi mesi ha portato a un enorme calo delle tasse sugli extra profitti del settore energetico del Regno Unito. A novembre, quando il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha aumentato l'imposta sugli utili delle compagnie petrolifere e del gas, prorogandola fino al 2028, il governo ha previsto che la cosiddetta imposta sugli utili energetici sarebbe aumentata a 41,6 miliardi di sterline (48,4 miliardi di euro). Tuttavia, come riporta il quotidiano "FInancial Times", nelle previsioni più recenti del Tesoro, il gettito fiscale stimato di tale tassa è sceso di quasi il 40 per cento, a 26 miliardi di sterline (30,2 miliardi di euro), riflettendo un forte calo del prezzo del petrolio e del gas.(Rel)