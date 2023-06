Decreto Enti: al via discussione generale in Aula Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula del Senato è iniziata la discussione generale del decreto recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale, il cosiddetto decreto Enti. Il provvedimento, già approvato con la fiducia dalla Camera, scade il 9 luglio e arriva in Aula nel testo approvato da Montecitorio e senza mandato al relatore, non avendone la commissione Affari costituzionali concluso l'esame. Il governo, anche a palazzo Madama, ha preannunciato di voler porre oggi la quesitone di fiducia.(Rin)