- Questa estate la Francia non dovrebbe riscontrare problemi di approvvigionamento dell'elettricità. Lo ha reso noto Rte, società che gestisce la rete elettrica del Paese. La situazione dovrebbe rimanere positiva anche per il prossimo autunno. Sempre secondo le previsioni, il prossimo inverno sarà "significativamente più favorevole" di quello passato in termini di fornitura di elettricità.(Frp)