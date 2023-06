Digitale: Thales, accordo con Google Cloud per proteggere dati con intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebastien Cano, Senior Vice President of Cloud Protection and Licensing activities di Thales, ha affermato: "Attraverso questa collaborazione, le principali funzionalità di Ai di Google Cloud miglioreranno ulteriormente le prestazioni della Intelligent Protection della piattaforma Thales CipherTrust, che mira a risolvere le sfide di sicurezza attraverso la scoperta e la classificazione di informazioni sensibili. Insieme, queste tecnologie consentiranno potenti funzionalità supportate dall'Intelligenza Artificiale che automatizzano le attività fondamentali per le aziende clienti e garantiscono che i loro dati sensibili nel cloud rimangano protetti in modo sicuro e all'interno delle policy stabilite". Sunil Potti, General Manager e Vice President of Cloud Security di Google Cloud, ha dichiarato: "L'accessibilità e la protezione dei dati nel cloud sono essenziali per il successo aziendale. Siamo orgogliosi di collaborare con Thales per unire la loro piattaforma CipherTrust Intelligent Protection e la nostra soluzione Vertex AI, con l’obiettivo di aiutare i clienti a velocizzare e semplificare le loro attività, scoprire e classificare i loro dati più critici senza temere infiltrazioni o furti di informazioni sensibili". (Com)