Regno Unito: ex ministro salute Hancock, preparazione a Covid-19 era "sbagliata e inadeguata"

- La pianificazione del Regno Unito per una pandemia era "tristemente inadeguata" e i preparativi erano "completamente sbagliati". Lo ha dichiarato Matt Hancock, l'ex ministro alla Salute britannico, in carica dal 2018 al 2021, durante l'inchiesta Covid-19. Come ha riferito il quotidiano "The Telegraph", Hancock ha descritto l'incapacità del Regno Unito di pianificare test e tracciamenti come "terribile", ammettendo che il sistema utilizzato non era adatto allo scopo. L'ex ministro della Salute ha aggiunto che "il rifiuto e la decisione esplicita che non sarebbe stato possibile fermare la diffusione di una nuova pandemia" era al centro del fallimento della preparazione. (Rel)