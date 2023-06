Università: il Politecnico di Milano raggiunge il miglior risultato di sempre nel ranking mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi dati confermano gli ottimi risultati del Politecnico di Milano, che si posiziona tra le prime 20 università al mondo in Design, Architettura e Ingegneria, secondo la classifica delle migliori università per ambito disciplinare, il QS World University Rankings by Subject 2023 pubblicata lo scorso marzo. In Design e Architettura il Politecnico si classifica all'8° e 10° posto. Per quanto riguarda Ingegneria si posiziona nel top 20 mondiale, attestandosi in 18° posizione. "Questo importante posizionamento nel World University Ranking di QS rappresenta un traguardo significativo per il Politecnico di Milano, testimoniando il costante impegno dell'ateneo verso l'eccellenza accademica e la promozione della ricerca scientifica di livello internazionale – commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano. L'attrattività internazionale è uno dei punti chiave del Piano Strategico triennale del Politecnico di Milano. Con un solido posizionamento già acquisito, ci impegniamo a offrire maggiori opportunità di studio e di ricerca per i giovani, ponendo particolare attenzione anche alla responsabilità sociale. Vogliamo promuovere un approccio inclusivo anche a livello internazionale, rendendo il nostro ateneo un ambiente accogliente per tutti coloro che desiderino intraprendere al Politecnico di Milano percorsi formativi e di ricerca di eccellenza". (Com)