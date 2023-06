Usa: Musk promuove la ketamina come antidepressivo, per il "Wall Street Journal" ne fa uso personalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elonk Musk fa personalmente uso della ketamina: lo afferma il "Wall Street Journal", e il diretto interessato, anziché smentire, ha tessuto su Twitter le lodi del farmaco anestetico come rimedio contro la depressione. L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX assumerebbe la ketamina a piccole dosi, secondo un testimone anonimo citato dal quotidiano statunitense. In un messaggio pubblicato su Twitter proprio ieri, Musk ha affermato che "la Ketamina assunta occasionalmente è un'opzione migliore" dei farmaci comunemente prescritti negli Stati Uniti per il trattamento della depressione; un'opinione che l'imprenditore sostiene di aver maturato sulla base dell'esperienza di "amici". Musk si è anche scagliato contro la piaga delle prescrizioni facili di psicofarmaci negli Stati Uniti, affermando che in quel Paese "la gente viene zombificata a forza di Ssri", gli inibitori seletivi della ricaptazione della serotonina. Come ricorda il "Wall Street Journal", la Food and Drug Administration statunitense (Fda) ha approvato la versione inalabile della ketamina per il trattamento della depressione resistente ai farmaci nel 2019, citando test clinici favorevoli. L'uso ricreativo del farmaco, invece, è illegale, e l'Fda ne prescrive l'assunzione in presenza di personale sanitario per limitare il rischio di abusi. (Was)