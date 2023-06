Spagna: via libera del governo a gare che includono riduzione di emissioni nella manutenzione stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha dato il via libera a gare d'appalto per un valore totale di 293 milioni di euro che includono piani per la riduzione delle emissioni nei lavori di manutenzione stradale. Come riporta il quotidiano "Cinco Dias", si tratta di undici gare per un totale di 2.017 chilometri di strade, di cui quasi 700 chilometri sono autostrade. Questi contratti hanno una durata iniziale di tre anni e riguardano strade nelle Asturie, in Cantabria, a Madrid e nelle province di Soria, Zamora, Siviglia, Almeria, Toledo, Ciudad Real, Cuenca e Badajoz. I partecipanti alle gare d'appalto devono includere nelle loro offerte il calcolo dell'impronta di carbonio che genereranno durante l'esecuzione dei lavori su ogni tratto di strada. (Spm)