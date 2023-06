Decreto Enti: Balboni (Fd'I), in prima Commissione neanche iniziato esame, non si ripeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo devo informare l'Aula che la Commissione che presiedo non è stata nelle condizioni di terminare l’esame" del decreto Enti. Lo ha detto in Aula il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni (Fd'I) prima che l'Assemblea procedesse direttamente alla discussione generale del decreto. "Anzi vorrei sottolineare che non abbiamo nemmeno avuto la possibilità di iniziare l'esame del provvedimento visti tempi ristrettissimi a nostra disposizione", ha precisato. "A nome di tutta la Commissione mi corre l'obbligo di auspicare che in futuro non si ripeta di nuovo questa situazione che non mette la Commissione, e quindi il Parlamento, di svolgere a pieno il proprio ruolo e la propria funzione per la quale abbiamo il mandato popolare", ha concluso Balboni. (Rin)