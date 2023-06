© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I russi devono accettare di rispondere alla comunità internazionale per l'aggressione in Ucraina. Questo è il vero tema perché nessun Paese oggi deve essere autorizzato a destabilizzare l'assetto mondiale in maniera unilaterale". Queste le parole dell'onorevole Edoardo Rixi, parlamentare della Lega e viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ad "Agorà" su Rai3, sulle sorti del conflitto in Ucraina. (Rin)