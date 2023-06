Mobilità: Uiltrasporti, urgenti misure e interventi strutturali per garantire tenuta settore trasporto merci ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auspichiamo che il governo vari al più presto i decreti attuativi relativi al ferrobonus e all'acquisto di locomotive e carri di ultima generazione, oltre ad individuare risorse economiche aggiuntive per garantire, nell'emergenza attuale, la sostenibilità economica delle imprese e la tenuta delle condizioni di lavoro e dei livelli occupazionali nel settore del trasporto merci ferroviario. Così in una nota Roberto Napoleoni, segretario nazionale con delega alla mobilità e Angelo Cotroneo del dipartimento nazionale del trasporto ferroviario della Uiltrasporti, che continuano: "Il trasporto merci su ferro in Italia continua a muoversi in un trend negativo iniziato verso la fine del 2022 e che purtroppo in questi primi cinque mesi del 2023 non fa registrare miglioramenti anche a causa del rallentamento dell'economia globale, il conflitto russo-ucraino, l'inflazione e l'aumento dei costi energetici, oltre all'avvio dell'ammodernamento della infrastruttura ferroviaria che inevitabilmente comporta ripetute interruzioni del traffico". "C'è bisogno da parte delle istituzioni - concludono Napoleoni e Cotroneo - di seri interventi strutturali che portino stabilità economica e sociale al settore e in assenza dei quali sarà, peraltro, impossibile raggiungere l'obiettivo Europeo di shift modale per arrivare al 30 per cento di traffico merci su rotaia entro il 2030". (Rin)