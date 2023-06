Germania-Usa: il ministro della Difesa Pistorius oggi in visita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, sarà oggi in visita a Washington per incontrare il segretario alla Difesa e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Lloyd Austin e Jake Sullivan. Secondo quanto comunicato dal dicastero di Pistorius, i colloqui si concentreranno sull'ulteriore sostegno all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, e sul vertice della Nato in programma a Vilnius nelle giornate dell'11 e 12 luglio. Prima di partire per la capitale degli Stati Uniti, Pistorius ha dichiarato all'emittente televisiva “Zdf” che, durante gli incontri con Austin e Sullivan, segnalerà come non soltanto la Germania, ma la maggior parte degli Stati membri della Nato non abbiano ancora raggiunto l'obiettivo di stanziare il 2 per cento del Pil per le spese militari, deciso dall'Alleanza atlantica nel 2014 con scadenza nel 2024. Tuttavia, “non possiamo dirci soddisfatti”, ha sottolineato il ministro della Difesa tedesco, aggiungendo che il governo federale è deciso ad aumentare le spese militari al 2 per cento del prodotto interno lordo. Tale soglia verrà raggiunta “in una media pluriennale” con il contributo del fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr). Con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro, questo strumento è stato istituito dal governo del cancelliere Olaf Scholz nel 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Pistorius ha poi evidenziato che gli Stati Uniti sono “il partner più importante” della Germania e degli altri Stati europei dell'Alleanza atlantica. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), ha infine affermato che, se gli Usa sposteranno il centro della loro attenzione nell'Indo-Pacifico, i membri europei della Nato dovranno assumersi maggiori responsabilità, “ma questo è noto a tutti”. (Geb)