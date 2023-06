Codice Strada: Stefani (Lega), bene ok testo, più sicurezza per motociclisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione del nuovo Codice della strada, voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il testo riflette in gran parte le istanze che come Intergruppo per la mobilità motociclistica abbiamo sempre sostenuto. Più sicurezza, regole chiare e, soprattutto, grande attenzione e tutele nei confronti degli utenti deboli della strada come i motociclisti, includendo anche l'utilizzo del guard rail salvavita. Un segnale importante da parte del governo, che si sta impegnando anche per istituire corsi di educazione stradale nelle scuole, fondamentali per far crescere cittadini e futuri utilizzatori della strada nel rispetto delle regole e nella consapevolezza della pericolosità". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Erika Stefani, coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica.(Com)