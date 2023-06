Roma: associazione Caio, diffida a dipartimento Patrimonio su assegnazioni spazi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di associazioni "Caio" ha inviato diffide al dipartimento Patrimonio di Roma Capitale e per conoscenza anche alla responsabile dell'Anticorruzione e trasparenza per chiedere che sia fermata la procedura prevista per l'assegnazione di alcuni spazi in città, gestiti dalle associazioni afferenti alla rete. "La delibera 104 del 2022 che nelle chiacchiere dell'assessore Tobia Zevi ha superato la delibera 140 del 2015 prevede che entro tre mesi dall'istanza di parte vengano pubblicati i dati dell'immobile oggetto di assegnazione - spiegano in una nota -. Ebbene le istanze sono state presentate da noi oltre tre mesi fa ma della pubblicazione neanche l'ombra. Chiediamo, quindi, che sia assicurata la trasparenza delle procedure di assegnazione nell'interesse della collettività e come previsto dalla stessa amministrazione. La realtà però è quella di un'amministrazione immobile e incapace, che per tutta risposta in questi giorni sta facendo effettuare controlli nei nostri spazi dalla polizia di Roma Capitale che ci chiede di esibire gli stessi documenti da noi depositati al momento dell'istanza. Non sappiamo se si tratti di un nuova azione intimidatoria o di semplice inefficienza ma tutto è ciò è davvero inaccettabile e noi abbiamo deciso di non rimanere in silenzio". (Com)