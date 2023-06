India: il 24 luglio elezioni per dieci seggi vacanti della camera alta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bengala Occidentale è lo Stato con più seggi in palio: sei su dieci. Nell’assemblea legislativa statale la maggioranza è dell’All India Trinamool Congress (Tmc), con 220 seggi su 294, mentre il Partito del popolo indiano (Bjp), all’opposizione, conta 70 legislatori. In Gujarat si voterà per eleggere tre consiglieri: l’assemblea statale, di 182 seggi, è dominata dal Bjp con 156. A Goa si eleggerà un solo membro del Consiglio degli Stati. Anche in questo caso l’assemblea legislativa è a maggioranza Bjp, con 28 legislatori su 40. Tra gli esponenti il cui mandato al Consiglio degli Stati è in scadenza c’è anche il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishanakar. Eletto nel Gujarat, resterà con ogni probabilità alla camera alta. (segue) (Inn)